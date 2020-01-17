鴻海搞電動車 與快意佳士拿合作在中國開發

外國傳媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone主要組裝公司、全球代工「一哥」鴻海與快意佳士拿(Fiat Chrysler)成立一家合資公司，在中國開發和製造電動車。

根據通告，鴻海及其子公司將持有合資公司50%的股份，快意佳士拿持有其餘股份。有消息人士透露，正式協議最快將在首季簽署。快意佳士拿稱，最初的重點將放在中國市場，稍後再出口。

鴻海董事長劉揚偉表示，該公司的目標是利用其在精密製造和供應鏈管理方面的專長發展汽車業務，未來佔總收入10%。

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