【財經評論】舊有模式漸失效　內地經濟須變革

內地公布了去年經濟增長數據，在官方事先張揚下，大致符合預期。雖然整體增速放緩至近三十年最低，但總算達標，上季更有加速苗頭，為今年初奠定良好基礎。不過，數據亦印證了舊有靠債務推動經濟增長的模式已過時，若再不下決心大幅變革，將難以保持長遠較高增長！

在眾多數據中，較值得留意的是截至上月底，內地城鎮調查失業率由5.1%升至5.2%，打工仔收入僅增5.8%，低於實質經濟增長6%，印證貿易戰不但礙及製造業，而且已開始影響就業市場。去年消費支出佔經濟增長的貢獻率降至約58%，相比一八年貢獻率達76.2%；之後是投資貢獻率31%，淨出口貢獻率11%。另外，數據顯示去年人口出生率降至有紀錄以來最低，全年出生人口1,465萬，按年減少58萬。

基於上述數據，明顯反映貿易戰負面效應浮現！雖然官方失業率僅微增，但從消費貢獻率大幅低於一八年，可見荷包膨脹低於經濟增長的後果。換言之，內地去年主要靠的又是舊有經濟增長模式，依賴借貸來谷投資，絕非長治久安之策，同時反映內地要做到經濟再平衡、轉變投資主導型增長模式還有一段遙遙之路。

更甚的是，出生人口下降可預知「人口紅利」不斷縮減，觀乎歐日經驗，若坐視不理，最終就會陷入低利率、低通脹、低增長的「迷失之路」，足見經濟要轉型，除了要穩住現有形勢外，更要穩住出生率，否則人口老化加速只會令社會保障系統負荷更巨。

惟禍不單行的是，內地目前增添了貿易戰煩惱，令淨出口貢獻率恐再減。雖然中美已簽署了首階段協議，但打後才是「戲肉」所在，因國家補貼、產業政策，以及國企等棘手問題，都是內地政府難以讓步的關鍵。可惜兩難的是，若短期內與美國關係再度緊張，勢會引爆全面金融及科技戰，後果難以估計。誠然，雙方「休戰」不代表企業會叫停搬遷計劃，因搬廠非一朝一夕的事，一旦啟動了就難以回頭。換言之，目前的結局其實只有兩個：一是雙方能出乎意料地迅速達成全面貿易協議，力保供應鏈；另一是繼續拖拖拉拉，結果就是廠家不斷搬走。

既然內地舊有的債務推動經濟增長模式不再管用，何妨來個順水推舟，借助外力徹底改革。只要人民生活安好，出生率維持高企，相比歐美嬰兒萎縮，未來「人口紅利」依然能發揮關鍵作用，刻下就是考驗決心及眼光的時候。

－－－－－－