美商務部長：除非聯儲狂加息 否則明年也不會衰退

外國傳媒報道，美國商務部長羅斯表示，除非聯儲局瘋狂地加息，否則2021年經濟也不會出現衰退。他又稱，無論人們是否擔心衰退，都應把它忘記。

事實上，美國總統特朗普周三(15日)在與中國簽署首階段貿易協議的儀式上，再度表達對聯儲局的長期不滿，更對任命鮑威爾做主席表示後悔。

特朗普提到，對之前與鮑威爾爭奪聯儲局主席的Kevin Warsh說：「我本來可以用你...你當初爭取時為何不能更堅決一點呢？」他表示，如果與Warsh共事，雙方應合作愉快。

之後特朗普又談到負利率(即「貼錢」買債)的好處，稱這是很棒的想法，既可以借到錢，還錢時竟能「拿到利息」，「讓我非常喜歡」。

當然，特朗普的言論惹來聯儲局官員不滿。其中，費城聯儲銀行行長哈克(Patrick Harker)表示，除非通脹出現實質變化，否則目前指標利率已處在適當水平，過低的利率可能會鼓勵過度冒險。

達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)亦再次對負利率能幫助經濟增長表示懷疑，他預計美國今年經濟將增長2%，雖然低於去年，但仍足以壓低失業率。

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