東陽光藥3藥中標帶量採購　料提升市佔

通告披露，福多司坦片有3家藥廠中標，公司的中標價為1盒20片13.08元(人民幣‧下同)，每片0.2克；鹽酸莫西沙星片有5家藥廠中標，公司的中標價為3片裝6.66元、6片裝12.99元，每片0.4克；奧美沙坦酯片有4家藥廠中標，公司的中標價為1盒28片17.08元，每片20毫克。

東陽光藥稱，福多司坦片、鹽酸莫西沙星片和奧美沙坦酯片的適應症所對應的市場空間廣大， 隨著3款藥品價格下降，其在患者中的滲透率提高，藥品銷售量有望大幅上升，市場潛力巨大。之後集團簽訂採購合約並實施後，將迅速提高在3款藥品的市場佔有率，擴大銷售，繼而促進國內市場的開拓，提升品牌影響力，並改善收入結構。

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