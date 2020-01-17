東陽光藥3藥中標帶量採購 料提升市佔
2020年01月17日 22:12
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東陽光藥(01558)公布，該公司參加了最新一輪國家組織藥品集中採購的投標，其福多司坦片(主治支氣管哮喘、肺炎等呼吸道疾病的袪痰藥)、鹽酸莫西沙星片(主治成人敏感細所弔起的感染)、以及奧美沙坦酯片(主治高血壓)中標。
通告披露，福多司坦片有3家藥廠中標，公司的中標價為1盒20片13.08元(人民幣‧下同)，每片0.2克；鹽酸莫西沙星片有5家藥廠中標，公司的中標價為3片裝6.66元、6片裝12.99元，每片0.4克；奧美沙坦酯片有4家藥廠中標，公司的中標價為1盒28片17.08元，每片20毫克。
東陽光藥稱，福多司坦片、鹽酸莫西沙星片和奧美沙坦酯片的適應症所對應的市場空間廣大， 隨著3款藥品價格下降，其在患者中的滲透率提高，藥品銷售量有望大幅上升，市場潛力巨大。之後集團簽訂採購合約並實施後，將迅速提高在3款藥品的市場佔有率，擴大銷售，繼而促進國內市場的開拓，提升品牌影響力，並改善收入結構。
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