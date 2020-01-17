致富智庫：2020年十大搵錢技能　識一樣想窮都難

新年新氣象，學新技能裝備自己永不過時，尤其是2020年是「十年新開始」！有職場社交媒體就列舉出今年「10大搵錢技能」，這些硬技術都是僱主所垂青，打工仔要升職加人工就不妨留意一下：

【1、區塊鏈】

區塊鏈已成為今年老闆們眼中員工的首要技能，其最早於2009年隨着加密貨幣的誕生而出現，現今已脫穎而出成為一種「變革性的業務解決方案」。

企業借助區塊鏈在互聯網上存儲、驗證、授權和移動數據，LinkedIn營銷總監Namrata Murlidhar表示，金融服務行業以外的行業愈來愈多地尋求具有區塊鏈經驗的人才，包括零售、航運、醫療保健、農業和遊戲業。

【2、雲計算】

雲計算排在第二位，該技術允許在互聯網上存儲和管理數據，在這領域的從業員主要是開發雲系統的體系結構、設計，以及交付。

【3、分析推理】

第三位是分析推理，即具有理解數據並發現有助於業務決策的見解能力。

【4、人工智能(AI)】

人工智能是開發機器學習的技術，讓電腦透過推理、知識、規劃、學習、交流、感知完成任務的能力。

【5、UX設計】

排名第五的是UX設計，重點關注用戶對產品特別是技術的體驗。

其他技能還包括：

【6、商業分析】

【7、聯盟行銷】

【8、營銷】

【9、計算機科學】

【10、視頻製作】

自問自己沒有把握學到新技能？不要緊，看看有沒有相關的概念股吧！觀乎上述的10項，難怪科技股依然是投資界的首選。

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