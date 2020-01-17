Netflix今年原創內容投資料達173億美元　惟用戶增長堪憂

面對蘋果公司(Apple Inc.)、迪士尼等眾多強橫對手加入市場，串流媒體霸主Netflix亦加大力度對抗。市場調研機構BMO Capital-Markets發表報告估計，Netflix今年在原創內容方面的投資，預計將達173億美元(約1,349億港元)，當中包括自資製作電影、影集，以及全球性的採購，比去年美國的總票房更高；按推算，至2028年投資在原創內容的金額更將達260億美元，才能繼續保持領先優勢。

Netflix經過多年的在原創內容方面的大力投資，已獲業界的肯定。其中，在剛過去的金球獎中，其原創內電影就獲17項提名；而今年的奧斯卡名單，更獲24項提名，當中有兩齣電影同時入圍「最佳影片」。

不過，對於該公司不斷需要擴大原創內容的投資，華爾街分析員表示憂慮，尤其去年第3季財報顯示，用戶增長不似預期，季內美國付費用戶僅增51.7萬，遠遜預期的80萬；而國際付費用戶則增677萬戶，亦較預期的680萬戶為少。

該公司將於下周二(21日)公布2019年第4季業績。

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