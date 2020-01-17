夜市UPDATES：美股蓄勢　港夜期穩守二萬九

踏入本周最後一個交易日，美股蓄勢再上，道指目前報29,326點，升28點或0.1%；標指報3,322點，升6點或0.18%；納指報9,370點，升13點或0.15%。外圍帶動港股期指夜市升33點，報29,098點，高水42點。

市場利好氣氛主要受周內中美簽定貿易協議，及企業季績向好帶動。目前已有8%的標指成分股公司公布了季度業績，當中72%的公司的利潤好過預期。

另外，美國公布了12月樓市數據，整體表現良好，其中美國12月新屋動工按月急升16.9%，升幅為3年最大，升至以年率計160.8萬間的13年新高。

聯儲局官員哈克表示，預計美國今年經濟增長2%，相信通脹逐步接近2%的目標，購買國庫券以及回購操作確實有助於市場平靜。

【22:30】中美貿易緊張關係紓緩加上企業盈利理想，美股強勢畢現，連日破頂，道指周四勁升267點後，今日開市早段再升47點，至29,345點；納指再升36點，至9,393點；標指升5點，至3,322點，全部再創新高。

摩根士丹利將蘋果公司(Apple Inc.)目標價由296美元上調至368美元，野村亦將Apple目標價由225美元上調至280美元，但野村質疑市場對5G超級周期的預期過高。Apple股價早段升0.33%至316.27美元。

傳Facebook(Fb)暫時擱置在即時通訊平台WhatsApp賣廣告的計劃，Fb股價早段跌0.53%至220.6美元。

－－－－－－