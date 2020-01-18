東方日報B1：中國GDP增長　29年最弱

國家統計局公布，內地2019年全年國內生產總值(GDP)增長放緩至6.1%，符合官方增長目標，但創下1990年之後最慢增速，全年工業增加值及固定資產投資僅升5.7%及5.4%，雙雙創下廿二年最慢增長。單計去年12月份數據，雖然主要宏觀經濟指標均見改善，但市場分析普遍認為，內地經濟今年要「保六」，仍然有難度。

內地去年GDP逼近100萬億元(人民幣‧下同)大關，高達約99.08萬億元，穩居全球第二大經濟體。當中去年第四季GDP按年增6%，與第三季持平，維持廿七年來季度增長低位。統計局局長寧吉喆表示，去年經濟保持中高速增長，整體宏觀指標均屬預期之內，承認目前經濟存在下行壓力，但不會刻意追求增速。

單計去年12月，規模以上工業增加值按年升6.9%，遠勝預期，更為去年3月後最大升幅。撇除農戶的固定資產投資方面，全年累計總額達55.14萬億元，按年僅增5.4%，但增速已比去年首十一個月加快0.2個百分點。加上日前出爐的去年內地進出口總值創新高，或預示復甦勢頭加強。

摩根資產管理全球市場策略師朱超平指，內地去年12月的經濟活動數據，均出現見底回升趨勢，反映逆周期調控政策效果浮現。更重要是，中美貿易談判取得積極進展，企業信心有所改善，由於去年已經歷較長的清庫存周期，導致製造業投資及民間固產投開始反彈。惟他提醒，內地可能利用經濟回暖的機會，調控地方政府債務及樓市，限制經濟增長空間。

光銀國際董事總經理林樵基相信，近期內地貨幣政策相對積極寬鬆，故料今年由內需支撐經濟增長，全年計仍可「保六」，相信增長由第三季起將進一步向好。

不過，日資大行野村證券認為，內地可能只會在今年首季度及次季錄得短期的穩定增長，但地產行業的不利因素、財政狀況惡化及政策空間有限，均有機會拖累經濟增長進一步放緩，未來數季GDP增長仍難免失守6%。

中原銀行首席經濟學家王軍昨日強調，今年內地經濟具備有利條件實現6%增長，但「保六」存有不確定性，包括內地製造業及地產業可能拖累整體投資增速、內地經濟增長背後對債務的依賴愈趨嚴重，以及中美經貿摩擦等隱憂。因此，經濟增速下行趨勢暫難徹底扭轉，料今年經濟增長將介乎5.8至6%之間，惟不會顯著失速。

值得留意是，去年12月內地城鎮調查失業率為5.2%，按月上升0.1個百分點。大華銀行集團發表最新報告時，亦表示維持今年內地經濟僅增5.9%預測不變，主因經濟結構改革持續等。

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