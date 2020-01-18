歐股收市上漲　NMC Health升逾8%

歐洲股市收市上漲，英國富時100指數收報7,674點，升64點或0.85%；法國CAC指數收報6,100點，升61點或1.02%；德國DAX指數收報13,526點，升96點或0.72%。

個股方面，阿聯酋醫療保健供應商NMC Health聘請前聯邦調查局(FBI)局長Louis Freeh對其業務進行獨立調查，以回應美國沽空機構渾水的指控。NMC Health股價急漲8.05%。

瑞典生物科技公司Orphan Biovitrum股價全日升8.9%，此前該公司上調了全年業績表現預測。

法國零售商Groupe Casino下調2019年盈利預測，股價急跌4.59%。

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