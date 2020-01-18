美股收市：道指升50點再破頂 波音逆市挫逾2%
2020年01月18日 05:08
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(Getty Images圖片)
踏入本周最後一個交易日，美股蓄勢再上，3大指數再創收市新高。道指收報29,348點，升50點或0.17%；標指收報3,329點，升12點或0.39%；納指收報9,388點，升31點或0.34%。
道指成分股之中，以信用卡公司Visa表現最好，股價周五升1.87%。該公司早前宣布以53億美元收購金融技術初創公司Plaid。
波音公司爆出軟件缺陷，股價周五急跌2.36%，為表現最差的道指成分股。
全星期計，道指、標指、納指分別累升1.82%、1.97%、2.29%。值得留意，下周一(1月20日)為馬丁路德金紀念日，美股休市一日。
對於後市，著名對沖基金經理、Appaloosa對沖基金管理公司經理人泰珀(David Tepper)預期，儘管目前美國股市已是史上最長，但仍然看好其前景。
泰珀說：「我喜歡騎着正在奔跑的馬匹，雖然已經歷了很久，但仍會繼續下去。」他估計，在聯儲局極低息環境及全球放水下，股市依然有上升空間，「到了某時點，當股市升至一定程度後，我就會將馬匹拖慢下來，之後最終停止。不過，很難說特定時點。」
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