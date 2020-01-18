1周10大驚奇：經濟光輝過後　亞洲最悲情國家竟係...

2020年1月已過了一半，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季將是全球股市主要升幅所在，與其「畏高」，倒不如考慮跟趨勢而行，結果股市依然在高位徘徊，異象至今暫未見有轉軚迹象，估計豬年能以高位作結。或許本周稍為轉話題，看看港人熟悉的日本及南韓經濟「真像」，剎那光輝過後，當地人現況未如想像般好...

【1、亞洲最悲情國家？南韓75%年輕人想離開】

或許對大部分香港人來說，日本及南韓是理想旅遊地，但可能也是亞洲最悲情國家，尤其是年輕人！於去年中在香港上演的一齣南韓電影《上流寄生族(Parasite)》，主要講述當地社會的貧窮陰暗面，在港上畫票房表現不俗，最近惹起外國財經專家評論，認為電影反映出南韓經濟結構凸顯了年輕人的苦況。

美國財經媒體彭博社專欄作家David Fickling本周撰文指出，若以貧富懸殊指標衡量，南韓其實是一個很不錯的國家，堅尼系數(Gini coefficient)幾乎是亞洲第一，即該國基本上是亞洲地區當中最不貧富懸殊，並好過加拿大、英國等先進經濟體，只有少數西歐國家能好過南韓。

再者，南韓首1%的有錢人佔去全國收入約12.2%，與西歐相若，遠優美國的20%。當地首1/5人口的收入是最後1/5人的5.3倍，不但優於美國的9.4倍，甚至好過澳洲及日本，跟德國差不多。這正在反映當地貧富懸殊問題不太嚴重。

不過，上述數據是整體南韓人！該國在上世紀與香港同為「亞洲四小龍」之一時，經濟增長是雙位數，這年代明顯已結束，使現在的南韓年輕人面對經濟呆滯，惟樓價高於美國紐約及日本東京，家庭債務佔國內生產總值(GDP)更高於日本及美國，再加上生育率創下全球最低及勞動力惡化，形成經濟惡性循環後，令多達75%的35歲年輕南韓人表示，想離開該國(下文備註)。

另外，南韓是老人貧窮率最高的國家之一，66歲以上老人有44%生活在貧窮線下，遠高於歐洲的13%。

因此，Fickling指出，如果《上流寄生族》的男主角狀況很糟糕的話，他們的孩子可能更糟糕。

●備註

南韓女性政策研究院於去年12月15日公布的資料顯示，在19至34歲的年輕人當中，80%人認為南韓社會是「地獄」；35至59歲的成年一代則有64%人認為是「地獄」。該研究是對5,000名年齡介乎15至59歲國民進行調查後，按年齡和性別分析的結果。

75%南韓年輕人希望離開該國生活，成年一代亦有65%。其中，比例高達79.1%的年輕女性對此表示「肯定」。

【2、亞洲最悲情國家？南韓年輕人失業比例全球最高】

事實上，南韓年輕人失業率極高！根據該國央行本周公布數據顯示，2018年南韓25至29歲的失業人口佔總失業人口比例達21.6%，在經合組織(OECD)36個發達經濟體成員國當中，這年齡層的失業人口比例連續7年排名第一。丹麥則以19.4%排名第二，墨西哥以18.2%排名第三，美國和日本則分別為13%和12.6%。

事實上，自2013年以來，南韓青年失業率一直在上升，奧地利、瑞士、芬蘭、法國、土耳其也出現同樣情形。

專家指出，在全球經濟衰退的背景下，南韓相對緊縮的就業市場，給年輕求職者帶來沉重打擊。南韓延世大學經濟學教授崔泰永表示，當地企業不願意增聘年輕人，因南韓新員工的起薪點相對其他國家而言較高。

官方數據顯示，2019年11月南韓失業率降至3.1%，就業人口達2,750萬。其中，15到29歲年輕人的失業率雖然較2018年同期的7.9%降至7%，但仍大幅高於整體。

【3、亞洲最悲情國家？南韓便利店也不再24小時】

南韓的鄰國日本由於面對人口危機，故不少地方的便利店因顧客不足，已沒有24小時經營的價值，想不到這情況已蔓延至南韓，本周有報道指，開始有便利店非24小時營業，惟原因不同。

報道指，受累於南韓政府規定上調最低工資和深夜工資加倍，當地便利店3大龍頭GS Retail、BGF Retail，以及樂天集團，已允許便利店加盟者在連續3個月深夜虧損的情況下，停止夜間營業。

目前GS Retail旗下13,899家GS25門市中，有14%縮短營業時間；BGF Retail旗下13,820家CU門市中，有1/5縮短了營運時間；由樂天集團經營的10,005家7-11門市中，縮短營業時間的比例約18%。

除了成本問題，報道又指，改變便利店24小時營業方式的關鍵之一是2014年進入市場、屬南韓新世界百貨旗下的E-Mart！該公司為了吸引加盟者，可讓他們選擇在深夜時段停止營運，結果在短短5年內擴張到4,438家，成為南韓第4大便利店營運商。

事實上，在南韓經營便利店也非好賺的業務，每日平均銷售額僅約日本的1/3，約157萬韓圜(約1.05萬港元)。

【4、亞洲最悲情國家？日本企業破產因請唔到人】

上文提到日本，如果說，目前全球發達經濟體已出現「日本化」迹象，即低利率、低通脹、低經濟增長，日本過去的「經濟案例」可謂領先全球，成為了「風向標」。若是如此，全球下一個迫在眉睫的「日本化」風險就是人口危機！該危機已令當地小型企業被迫「倒閉」，形勢十分嚴峻。

●去年企業破產宗數回升

據日本調查機構東京商工研究(Tokyo Shoko Research)本周發表的調查顯示，2019年日本全國企業破產宗數(負債總額在1,000萬日圓以上、即71萬港元)為8,383宗，按年增1.79%，為2008年後、即相隔11年再次錄得增幅。2008年為金融海嘯時期，當年企業破產宗數達15,646宗，按年增11%，其後宗數每年遞減。不過，即使2019年回升，整體宗數也只是1990年以來第3少。

值得留意的是，企業破產不是負債問題，因整體債務去年錄得下滑，較2018年的1.48萬億日圓(約1,100億港元)減少了4.18%，金額也是過去30年以來最低。負債超過10億日圓(約7,100萬港元)以上的企業破產宗數為185宗，較2018年的198宗減少，也是連續第2年低於200宗。

●人口危機迫企業破產

既然日本企業財務狀況有改善，為何破產宗數仍趨升？綜合媒體分析，現時企業倒閉的原因與1990年代、甚至上次金融海嘯不同。目前的成因包括消費稅增加及頻繁發生的自然災害等，當中尤以人手不足是大問題，預示着日本人口危機持續擴大。

據東京商工研究調查顯示，去年日本因缺乏工人相關問題而破產的企業數量達426家，為2013年有紀錄以來最高，按年增約10%，當中近半數為服務業和建築業，分別達128家和77家。

若細看破產原因，就知道人口危機嚴重，例如因負責人退休、找不到繼任者而破產的公司有270家，比例達63.38%；因僱用不到足夠工人而破產的公司共78家，比例達18.3%；找不到替代退休、轉職員工而破產的公司達44家，比例約10.32%；無法應付勞動成本上升而破產的公司共34家，比例約7.98%。

研究指出，較小的公司特別容易受缺乏工人的影響，而且隨着兼職人員和其他工人的成本不斷上漲，讓日企營運持續陷困。

【5、亞洲最悲情國家？日本「80後」被迫「失業」】

日本不單止就業人口不足，「80後」的遭遇更慘！受到1990年代經濟泡沫爆破影響，加上之後一連串金融風暴，他們被迫進入一個「嚴寒」的就業市場，很多人沒有上一輩的「幸運」，很難找到正規的工作。更甚的是，就算目前就業市場復甦，但傳統企業文化要確保資深老臣子的職位，以致35至44歲的人(即普遍是1980年代出生的「80後」)失業或被迫從事非正規的工作比例很高，被當地媒體稱為「就業冰河世代」。

所謂「就業冰河世代」，雖然沒有明確定義，但基本上是指35至44歲左右的日本人，他們生不逢時，由於泡沫經濟爆破，當時企業被迫減少招聘，使他們不得不被迫做臨時工或其他非正規職位，致使這十多年來從未有過騰飛的機會。

數據顯示，由1997至2004年，每年有大約8萬至12萬名高中和大學畢業生沒有工作，是現時數量的3至5倍。即使到了2018年，35至44歲的人不在就業市場中或非正規勞工比率仍高達30%，主因是企業即使願意招聘，也寧願優先揀應屆畢業生，而不是尋找35歲以上的人。由於沒有向上流動的機會，許多人寧願與社會隔絕。

這絕對是令人頭痛的問題，因許多「就業冰河世代」的人仍要靠父母供養，但他們的父母普遍已步入70歲，若不能「養兒防老」，將進一步加劇人口老化對社會保障體系的負擔。

就此，首相安倍晉三政府宣布了一個3年目標，預算超過650億日圓(約45.9億港元)，稱為「就業冰河世代支持計劃」，旨在為35至44歲之間的人找到30萬個永久職位，其他目標包括增加非正規勞工的收入，並與全國數十萬名受僱人員建立聯繫，幫助他們融入社會。

自2020年起，該計劃正式開始，政府將提供補貼，鼓勵公司僱用和培訓更多人，並刺激教育機構提供特殊培訓計劃，也會為沒有工作、同時沒有找工作的人提供支援服務。

事實上，35至44歲仍是適齡生育的人，若政府再坐視不理，只會導致更多人不婚不生，並依靠父母生活，難怪日本經濟振興大臣西村康俊表示，「就業冰河時代」所面臨的問題是重要的問題，不應僅由他們本人或其家庭負擔，而應由整個社會負擔。

【6、亞洲最悲情國家？日本女性「退不了」】

除了「80後」，日本女性也悲！隨着多年經濟不景氣、人口老化，以及出生率下降，使日本女性的就業參與率升至71%的高位，較10年前(即2010年)足足增加11個百分點。不過，就業增多並沒有明顯改善她們的財政狀況，無論是單身或已婚、全職或兼職的日本女性，依然面對着艱難的退休前景。

有調查顯示，年老的日本女性貧窮率將在未來40年倍增至25%。若是單身女性，貧窮率更有可能高達50%，主因是人口持續老化、出生率下降令其不能「養兒防老」。更甚的是，隨着老年人日益長壽，加上出生率下降，到了2055年，全國適齡工作人口預計將減少40%，屆時政府的養老系統負荷會極為沉重。

根據擁有36個發達國成員的經合組織(OCED)估計，日本女性所能賺到的錢僅及男性的73%，在人口結構陷入危機下，退休將更難，預期每對退休夫婦的生活費需額外再儲蓄18.5萬美元(約144萬港元)。另有獨立研究指出，日本女性將在她們死前的20年用光所有金錢。

據日本官方數據顯示，超過2人的日本家庭平均每月生活成本約287,315日圓(約2萬港元)；目前有大約15.7%日本家庭生活在貧窮線下，每月僅約7,308港元。其中，逾40%兼職女性每年收入100萬日圓(約7萬港元)或以下。若是全職家庭主婦，其一生人的收入與全職打工女郎或40歲後由全職轉兼職的女性差距達2億日圓(約998萬港元)。換言之，除非嫁個有錢人，否則日本女性基本上不能是全職主婦。

再者，如果日本女性只靠兼職是難以退休，尤其是單親母親需每年收入最少300萬日圓(約21.5萬港元)來維持生活，這是兼職賺不到的。更重要的是，在日本這個重男輕女的國家，女性要成為「女強人」實屬不易。

【7、人口危機惡化！美出生率逾百年最低】

提到日本人口危機嚴峻，其實連美國也是！雖然經濟已是全球最強，惟依然不能提升生育，恐為全球長遠經濟埋下「炸彈」。美國統計局公布，2019年全年人口僅增長0.48%，為1918年以來從未見過如此低迷，而且對長遠經濟趨勢帶來重要影響。

去年無論是新生美國嬰兒、新移民人數，以及處於「灰色地帶」的美國人口，皆有放緩迹象。其中，首兩項更歷史性地影響人口結構。由於2019年是2010年開始的「十年終結」，總結過去10年，美國人口增長呆滯，更可能是1790年有統計局以來，人口增長最慢的10年。

有分析估計，踏入2020年的「十年新開始」後，低出生率及死亡率增加將持續成為主要趨勢。這亦是經濟「主角」，可預示未來10年，美國經濟增長將繼續放慢，因適齡勞動人口只會「龜速」增長，而且會有更多二次大戰後嬰兒潮的人退休，人口老化將令經濟更不具活力。

因此，很多分析員估計，美國打後每年經濟僅增長2%左右，將明顯低於2008年金融海嘯前半世紀的平均3%增長。由於工人數量減少，政府的薪俸稅收入將隨之下降，令養老系統出現問題。

根據美國智囊機構「經濟創新集團」(Economic Innovation Group)去年發表的報告顯示，美國41%的縣正出現人口減少，情況尤如日本，人口損失將不斷令樓市和市政府財政出現震盪，令房屋價值和地方稅收下降，從而不利於支付教育和基建費用。

報告估計，到了2037年，美國2/3縣相對1997年的成年適齡人口將下跌，儘管美國整體人口有增長。這種趨勢將令到美國郊區進入「人口惡性循環」，即年輕人愈來愈少，令教育或工作需求減弱，社區整體經濟狀況變差。

面對上述狀況，解決辦法其實很簡單，就是「放寬移民」，惟美國總統特朗普則對着幹，使2019年淨增移民挫至20萬人，按年大跌70%。

事實上，引入移民才是美國經濟的長遠增長良方，因由現時至2035年，美國必須增加移民，才能改善適齡人口結構。

【8、全球債務又惡化！下次危機真難救】

除了經濟及人口問題，債務危機更愈演愈烈！總部位於美國華盛頓，成員包括近500家、來自70多個國家和地區所有類型金融機構的國際金融協會(IIF)本周表示，據2019年初步數據顯示，全球經濟不但創下2008至2009年金融危機以來最慢增速，債務與國內生產總值(GDP)比率更達到322%的歷史新高，總債務高達252.6萬億美元，按年增長近10萬億美元，無論是家庭、政府及企業，所有範疇的債務均大幅增長。

當中，美國政府債務佔GDP比重升至102%，按年增加1.6個百分點，澳洲比重也一樣，雙雙創下新高。比利時、芬蘭、法國、黎巴嫩、新西蘭、尼日利亞、挪威、瑞典和瑞士的家庭債務佔GDP比重，亦創歷史新高。

去年第3季新興市場債務與GDP比率達223%，而其債務自2010年以來增長了兩倍多，達到72萬億美元，主因是非金融機會的借貸增加所致；新興市場的外匯債務在去年第3季亦增至8.3萬億美元。中國的債務已接近GDP約310%，為新興市場中比率最高的國家之一，自2009年以來，政府債務速度增加更是全球最快。

IIF指出，由於低利率和寬鬆的金融狀況持續，全球債務將在2020年第一季超過257萬億美元(約2,004.6萬億港元)，勢再創新高。該機構警告，借貸成本雖然仍很低，但許多國家發現，單靠維持債務驅動經濟增長的模式變得愈來愈困難。在這種情況下，也構成債務與GDP比率不斷上升。

有分析師提到，今年再融資風險處於高水平，有超過19萬億美元銀團貸款和債券到期，其中新興市場佔比達30%。

●羅傑斯：精神錯亂

與此同時，「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)警告，全球央行瘋狂印鈔，導致利率到達歷史新低，美國聯儲局資產負債表大幅膨脹；日本央行持有龐大ETF和債券，情況令人震驚；歐央行不斷深化負利率，明顯是「精神錯亂」，絕不是健全的經濟體系運作方式。

早在2008年，羅傑斯已警告全球債務過於龐大，但他也沒有想到那時只是剛剛開始。他本周指出，這將使人們未來經歷「恐怖時刻」，最後市場會拒絕再玩「印銀紙」遊戲，並說：「我們不再要你這些垃圾紙張了。」

不幸的是，羅傑斯認為，當這種情況發生時，全球央行反而需要印製及購買更多資產，到時候人們將面對非常嚴重的問題，所有人都要付上慘痛的代價。

【9、目前全球大戶最關注的危機：氣候】

令人憂慮的是，上述所有的危機也比不上「氣候」！全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)主席及行政總裁芬克(Larry Fink)本周警告，「氣候轉變」對金融市場帶來的風險，大過他一生職業生涯以來曾面對過的任何危機。

他說：「我在金融界工作已40年了，以目前的貨幣政策而言，我們已不能再靠聯儲局去穩定世界。之前5至6次全球金融危機中，聯儲局扮演了重要角色，惟目前難矣。再者，接下來的氣候危機更大！這需要更多的計劃、更多的連接公私營機構去共同解決問題。我相信很多問題是能夠化解，但目前就需要行動了。」

芬克所屬的貝萊德，管理着接近7萬億美元資產，是全球最大基金公司，故他發出的警告，必獲華爾街重視。他說：「氣候變化正使金融業邁向重新塑造的地步。我已持續地撰寫《CEO的信》達8年了，每年也提及長遠看法，但沒有一次重要得過如今的氣候變化。我不是環保主義者，只是從資本主義角度去看，需要因此為客戶重新分配資金，讓他們的投資組合能跑贏大市。」

他認為，氣候變化將涉及到龐大的能源轉變，將耗時40或50年。他又稱，由於資本市場是跑先實質風險，故與氣候本身的變化相比，大家將更快地看到資本配置的變化。在不久的將來將有大量資本重新分配，速度會快過大部分人的估計，並對金融業帶來根本性的重塑。

【10、全球經濟安枕無憂？已不能再承受「黑天鵝」】

最後，要數到本周金融市場大事，當然包括中美簽署了首階段貿易協議。不過，若認為美國經濟真的安枕無憂，2020年沒有可能陷入衰退，恐怕過於樂觀了！本周有媒體引述美國聯儲局數據顯示，美國商業與工業貸款增長大幅放緩，目前按年增長已下跌至0.6%，與之前經濟衰退前的預兆一致，意味着經濟承受不起「黑天鵝」事件。(本文附圖一)

美國商業與工業貸款包括了營運貸款與資本開支貸款，其中營運貸款以應收帳與存貨做抵押 ；資本開支貸款則以設備等固定資產作抵押。

據聯儲局資料，截至2020年1月1日為止，美國商業與工業貸款總額已跌至2019年3月水平，總額約2.33萬億美元，較2019年8月高峰下跌1.7%。值得注意的是，聯儲局在2019年7月起合共減息3次，但數據正正顯示企業貸款不增反降。

由於目前美國商業與工業貸款按年增長已降至0.6%，根據往績，每當這項貸款增長「跌入負值」，美國經濟就會陷入衰退期。因此，有專家認為，若未來貿易協議有變數或再次出現類似伊朗的「黑天鵝」事件，導致企業悲觀的話，經濟就很可能抵受不住衝擊。

事實上，曾準確預言2008年爆發金融危機，而獲「末日博士」稱號的紐約大學經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)本周也警告，特朗普的外交政策做法，最終將強化中國的影響力而傷害美國。

他指出，中國希望特朗普連任，因這樣的結果將使美國在全球政治舞台上更孤立。隨着時間推移，特朗普將傷害美國在全球的盟國及美國的軟實力，並使中國再次強大，最終將破壞市場經濟和金融市場。

他又警告，市場低估了美國和伊朗之間發生衝突的風險，因伊朗必須升級局勢以擺脫特朗普制裁，這就是為甚麼戰爭風險正在加劇，伊朗不能再承受又一年的制裁破壞其經濟。因此，他們不得不尋釁滋事。如果爆發全面戰爭，不是伊朗，而是美國將發生政權更迭，因屆時石油價格將達每桶150美元、經濟衰退、股市下跌40%，特朗普下台！

－－－－－－