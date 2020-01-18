果迷留意！ 傳今年iPhone推5款手機　訂價「親民」...

據外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)已基本完成今年iPhone的推售計劃，相信只會推出5款新手機，而並非早前市傳的6款手機，除iPhone SE的升級版外(料將以iPhone 9名稱)，其他手機均支援5G網絡，反映今次Apple要在5G手機市場分一杯羹的決心。

報道又稱，該批新款手機的訂價頗為「親民」，售價料在399美元至1,149美元(約3,100至8,900多港元)，不排除此舉冀增加更多的市場份額。

此外，兩間大行均調升Apple目標價。其中摩根士丹利稱，目前投資者仍未充分意識到今年即將推出的5G版iPhone將可為Apple利潤帶來的影響，尤其是考慮到用家屆時更換新iPhone的數量或將達多年以來的高峰，故大摩將Apple目標價由296美元上調至368美元。

另一大行野村亦將其目標價由225美元，調高至280美元，但野村質疑市場對5G超級周期的預期過高。Apple股價周五(17日)收市升逾1%至318.73美元。

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