【減價實錄】浪澄灣劈百萬沽　持貨12年仍賺5球

樓市持續下挫，加上臨近年尾，交投淡靜，業主為求出貨不得不「劈深啲」，而市區屋苑減百萬沽貨更似成常態。利嘉閣地產高級經理阮好珍表示，大角咀浪澄灣3座一個低層D室新近易手。單位實用面積549方呎，兩房間隔，業主原叫價1,080萬元，直至近日輾轉減至980萬元成交，累積減價100萬元或9%，折合實用面積呎價約17,851元。

據悉，原業主於2007年10月，以465.2萬元購入上述單位。持貨12年，現轉手帳面獲利約514.8萬元，物業升值逾1.1倍。

阮氏又指，浪澄灣本月暫錄5宗成交，平均實用面積呎價約20,650元。屋苑現時約有60個單位放售，叫價由1,050萬起。

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