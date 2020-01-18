中國電競業人才缺口達50萬　網民質疑：如何養得起？

內地近年加強電子競技產業發展，內地媒體報道，日前在北京舉行的「電子競技員」國家職業技能標準開發啟動會中提出，2018年中國電競營收達1.64億美元，佔全球市場18%，但電競人才卻不成比例。按現有電競業情況估算，相關從業人數僅5萬人，人才缺口達50萬；當局將因應制定國家職業技能標準。

騰訊去年的報告指，中國電競用戶已突破3.5億，觀眾人數亦達1.25億。

不過，相關數字公布後，不少內地網民對50萬人才缺口的說法紛表質疑，有網民就幫手「計數」，指，按2018年的內地的電競業營收，對比5萬從業員計算，人均年產值約只有2.3萬元人民幣；一般而言，工資佔產值一至兩成，即平均有2,300至4,600元人民幣左右。如果從業員大幅增至50萬人，除非中國電競業營收可以有數倍至10倍的增長，否則從業員的收入將比「運磚工人」更微薄。

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