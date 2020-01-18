內地再開放50城及海南跨境電商零售進口

中國繼續擴大開放市場，加大進口。內媒報道，商務部、發改委、財政部等6個部門，周五(17日)發布《關於擴大跨境電商零售進口試點的通知》，將50個城市及海南全島納入跨境電商零售進口試點範圍。據了解，該50個城市包括石家莊、太原、撫順、溫州、紹興、濟南、煙台、汕頭、佛山等等。

新政實施後，內地的跨境電商零售進口試點城市擴展至86個及海南全島，覆蓋31個省，這些地方可按照監管要求開展網購保稅進口業務。

內地去年初已陸續在北京等37個城市納入跨境電商零售進口試點；而據中國海關的統計，去年全年內地跨境電商零售進口金額達918.1億元人民幣，按年增16.9%。

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