陳鳳珠：料恒指續於高位徘徊

投資氣氛向好，中國人民銀行持續進行逆回購操作，以維持市場資金流動性充裕，加上人民幣匯價及港匯走強，資金流入股市，支持港股於高位上落。

中美簽署首階段貿易協議，內地承諾於未來兩年增加採購2,000億美元的美國商品及服務，當中包括工業製品、農產品及能源產品等。協議內容亦提及專利保護，並禁止內地通過提供利益來誘導技術轉移。美國表示在完成第二階段協議前將保留關稅，估計今年大部分時間中美的關稅將繼續實施。

對於美國財政部宣佈將內地剔出「匯率操縱國」名單，但仍列入監察名單內。其實，去年美國將內地列為匯率操縱國，但內地根本不符合美國所設立匯率操縱國的定義。

根據美國法律，要符合以下三個條件才會被定為匯率操縱國，分別為匯率操縱國對美國的貿易順差超過200億美元，其經常帳順差超過國內生產總值2%，以及單邊持續干預匯率。據國家外管局數據，內地2019年上半年的經常帳順差為1,060億美元，與經濟增長的比例為1.6%。去年人民幣匯價下跌則反映內地的經濟情況，而年內地經濟增長呈下行壓力，故人民幣出現貶值，而內地逐步深化匯率市場改革，預期人民幣匯率將繼續於合理區間雙向浮動。

由於中美貿易關係略為改善，預料今年內地出入口將會平穩增長。去年12月出口以美元計，按年增7.6%，入口則按年升16.3%，貿易順差467.9億美元。該月出入口數據增長勝預期，估計因內地製造業持續擴張，帶動部分原材料及能源產品進口增加。

另外，國際商品價格上升，推動出入口數字上升。2019年內地對第一大貿易夥伴歐盟的進出口按年增8%至4.9萬億美元，而東盟則成為第二大貿易夥伴。至於對「一帶一路」沿線國家的進出口亦顯著增長10%，惟受關稅影響，對美國的進出口按年下跌10.7%至3.7萬億美元。此外，去年內地的肉類產品進口增速較快，豬肉進口按年升75%至210.8萬噸，牛肉進口按年增59.7%至165.9萬噸，反映豬瘟導致內地豬肉供應下降，從而帶動整體肉類入口上升。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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