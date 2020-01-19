曜熊理財：今年投資機會仍是科技基金

中美第一階段經貿協議在美國白宮正式簽署，但有更多問題仍未能解決，未來能不能達成全面協議，關鍵是中國會不會按照世貿組織規則和市場化、商業化的原則，主因美國及西方國家一直指中國並沒有按照協議開放市場。

踏入新一年，投資機會仍是科技基金，大趨勢依然沒有改變，繼續向好。2019年很多科技公司估值、業績雙雙提升。市場關注的科技趨勢沒有大變化，因這是個跨越2到3年的趨勢，看好5G、消費電子、半導體、雲計算、VR、物聯網、資訊安全及AI等。

展望2020年的投資機會，從亞馬遜、阿里的巨頭大規模擴張了雲端計算伺服器，資訊化的高速公路已經鋪好，下一步進入企業的實施階段，工業互聯網將迅速發展。5G在今明兩年逐步落地，新的應用將更加多元化。最後，智慧手機及電動車等行業進入新一輪創新周期。

科技產業中與消費電子相關的板塊處於盈利周期的初段。從產業趨勢看，5G發展方向確定，通信板塊的幾個重點方向景氣度普遍較高，如互聯網資料中心和光模組是一條收入增速加速、利潤率提升的高增長線索；5G設備預計增速繼續上行，且全年整體利潤率仍高於2019年。

至於環球息口方面，前幾年政策全面收緊，從今年開始又重新進入新一輪放鬆周期，減息是明顯例子。前幾年的極度收緊及行業趨勢下，估值都比較低，故科技基金仍保持升勢，市場看好傳媒、新能源汽車、電子及電腦等板塊。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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