陳樂怡：港股整固後　仍可挑戰29500點水平

中美終於簽署首階段貿易協議，中方於未來兩年將增購總值2,000億美元的美國貨，但市場早已有所消化，加上投資者亦憂慮採購目標金額大，中國或難以達標，而且美國亦表示在第二階段貿易協議落實前，對華關稅不會進一步降低或取消，預料消息對投資市場的正面影響有限。

另外，近期投資氣氛好轉，不過，同時亦出現股東減持及集資潮，抽走市場資金，或限制大市表現。技術上，恒指在29,000點附近見較大阻力。事實上，由12月的低位計，恒指累積反彈近3,000點，難免有一定沽壓。於長假期前，相信投資氣氛將趨向觀望，只要指數維持於10天線之上，估計整固後仍可挑戰29,500點水平。

內地貿易情況出現好轉，根據中國海關數據，於去年12月，以美元計，內地出口按年增7.6%，除高於市場預期增長3.2%外，亦是連續四個月負增長後同比首次轉升，並創下去年3月以來的最高水平，而全年計則升0.5%。中美貿易戰持續，但數據表現仍不是太差。市場觀望中美在接下來階段磋商會否出現更多摩擦，但在內地的外貿結構持續提升下，預料今年外貿情況仍可保持平穩增長。

內地中期借貸便利(MLF)利率未有下調，令市場憧憬本月貸款市場報價利率(LPR)下降的預期降溫。臨近春節假期，除投資情緒偏向觀望，市場流動性趨緊亦不利投資市場。

此外，根據市場數據，1月內地的限售股解禁規模市值逾6,000億元人民幣，遠高於去年12月的約2,400億元人民幣，亦為A股短線表現帶來一定限制，預期滬綜指短線續於3,100點附近上落。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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