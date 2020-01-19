葉尚志：憧憬分拆物管業務　華潤置地目標價42元

港股仍處於穩好的發展模式，對後市可以維持正面且積極看法。估值低企、加上中美已簽署首階段貿易協定，都是促使資金回流港股的原因。

事實上，從港股的成交量來看，資金確實已見出現回流。大市成交量已連續幾日、每日超過1,000億港元，而這可以看作為最新一輪資金流入的起點，再加上恒指於此期間的最低位見於28,504點。只要恒指未有跌回28,500點以下，由資金流入推動的大漲小回格局，相信將可保持並進一步後續伸展。

華潤置地在本月初衝高，見40.45元後，開始出現掉頭調整，主要受到近期內房股配股發債的消息拖累，但潤地在去年10月下旬時已率先配股，短期再次配股的可能性不大，建議可以關注趁低吸納的機會。

觀乎內房合約銷售理想、穩增長帶來政策偏寬鬆窗口期，以及最近國務院提出大幅放寬城市落戶限制，依然是內房股的正面因素。潤地公布去年累計總銷售額2,425億元人民幣，按年增15.1%，成績理想，加上市場傳出集團正考慮在年內分拆物管業務上市，相信可對股價起刺激作用；建議於37元以下吸納，止蝕位33元，目標價42元。

第一上海首席策略師葉尚志

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