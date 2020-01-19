鄭勤龍：中概股回歸趨增　港交所有運行

從卦象顯示，香港交易所的走勢正處於《風雷益》變《風火家人》之中，在易經中「風」為大利市3倍，今「益」卦和「家人」卦皆帶有風的元素。由此可知，港交所在2020年的交投量將會大大提升。

「益」卦的本字為水滿於皿之意，引申為增益，隨着阿里巴巴、美團點評及小米集團有望被納入恒生指數成分股後，市場憧憬將會陸續有更多的中概股回歸香港作第二上市，目前已盛傳有多隻中概股正準備計劃來港上市，包括攜程及百勝中國；而據港交所指，回歸香港作第二上市的潛在中概股目標，可多達40至50間。

毫無疑問，來港上市的數目愈多，市場交投量便愈活躍，而港交所的交收相關收入亦會有所增加，對其股價的未來表現將會十分有利。綜合卦象來分析，中概股回歸香港作第二上市或將成為大趨勢，正所謂肥水不流別人田，此亦為「家人」卦的卦意也。

玄學金融家鄭勤龍

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