鄺紫珊：公用事業基金值搏率高

中美貿易第一階段協議順利簽署，消息利好市場，美股再創新高。市場預期，去年第四季整體盈利將按年減2%，但公用事業、金融、醫療保健及通訊服務等防禦型行業將有機會逆勢增長，尤其公用事業股的盈利年增率位居各行業之首，而科技股更是美股的重點，而美國科技股及公用事業股將是這次財報季度的主要亮點。

較早前有調查機構指出，標普500企業去年第四季盈利恐倒退2%，其中能源、非核心消費及原材料等三大行業最為悲觀，預計盈利按年減幅或超過10%以上。相反，公用事業、金融及醫療保健卻是逆勢增長，其中公用事業的盈利年增率更上望19.5%。

自去年以來，美股持續創新高，預期美股第一季仍可延續升勢，若然短線遇上較大調整將是很好的買入點。隨着全球寬鬆貨幣政策提升市場的承接力，加上市場對貿易戰等風險事件發展有正面預期，而股市相對債市及信貸市場有較高的吸引力，預計科技、醫療及消費等行業仍是2020年進場的熱門行業。今年上半年的美股表現，投資者可多加注意雲端計算及人工智能等軟體，以及金融科技、5G、生物科技醫療及國防股等所帶動的上升走勢，其中雲端計算仍是今年企業最重視的投資之一。

隨着電動車與手機的需求回溫，半導體類股未來尚有上升空間，建議可持續趁修正時吸納價值面合理的股份，可考慮加碼軟體及金融科技類等股份。

另外，以內需為主的公用事業、金融及醫療等行業，因受外在環境衝擊影響有限。受惠中美簽署第一階段貿易協議，可望讓美國經濟回穩，並帶來更多基建有關的需求，包括水、電、公路、橋樑及港口等，預期標普500公用事業的全年盈利可較去年增長約7%，增長力道可高於去年。

若投資者擔心美股市場波動的風險，不妨考慮布局公用事業相關基金，因這類投資屬於長期穩定增長的企業，可有能力派發高股息，讓投資者掌握股息及資本上升的雙重投資機會。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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