潘梓生：貿易和談意義大於實質

中美終於簽訂貿易協議，市場表面對雙方達成貿易協議感到高興，皆因金價等避險資產下跌，而美股繼續創新高，反映市場有貿易協議帶動下，維持樂觀情緒，也是成功避免「趁好消息出貨」的魔咒。不過，農產品價格如大豆及玉米卻出現明顯急跌，似乎市場對協議實則執行未感樂觀。

整體市場氣氛良好，與美國總統選舉不無關係。特朗普不但簽訂貿易協議，利好市場氣氛，更在其後再次評擊聯儲局息率過高，以及表示會再加推減稅措施，為的就是推動經濟，帶動股市，以增加連任的勝算。因此，筆者認為貿易戰短期將難以重燃，在一片利好政策推動下，風險資產走勢將會繼續保持理想。

不過，農產品未見上升，是因為貿易協議當中，中國的入口關稅未有去除，卻承諾於2020年增購至近400億美元的農產品。以現時中國入口規模計算，中國需求根本難以滿足如此巨大規模的農產品入口。正因如此，市場更質疑貿易協議只屬空談，令大豆及玉米等價格在協議簽訂後未有急升，卻見急跌，相信踏入2020年，即使中美在貿易關係上將稍見改善，但投資者必須對中國入口產品如能源、農產品及豬肉等期貨走勢保持審慎，不宜太過進取。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生

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