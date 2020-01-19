郭家耀：比亞迪回調可低吸　作中線部署

中國乘用車市場訊息聯席會日前公布內地去年12月新能源汽車註冊量按年跌15%至13.7萬輛，但按月則升74%，勝市場預期；純電動汽車去年12月銷量11.9萬輛，按月回升76%。

工信部官員稱，新能源汽車補貼於今年7月1日起將不再下降，意味原定2020年後新能源汽車補貼政策全部退出的安排可能會延後。市場比較關注新能源補貼問題，去年新能源汽車銷量超過120.6萬輛，其中11及12月銷量已回到銷量下滑前的平均水平，反映補貼減少的影響正減退。去年全國新能源車銷量增速雖然下滑，但整體銷量與2018年基本持平。市場預期內地今年新能源汽車補貼將維持現水平，成為行業的催化劑，有利一眾新能源汽車相關股份。

比亞迪早前公布12月汽車銷量共計43,179輛，按年減38%。其中新能源汽車銷量13,099輛，減少71.9%；燃油汽車銷量19,290輛，增加30.9%。2019年全年累計汽車銷量461,399輛，按年跌11.4%，主要反映新能源汽車補貼年中削減的影響。隨着現有補貼政策維持，加上市場逐步累積購買力，預料今年銷售可較去年下半年回暖。

另一方面，比亞迪管理層日前透露，近期開發的「刀片電池」將首次量產，並應用在新車型比亞迪「漢」。新型電池體積比能量密度能提升約50%，成本估計下降20%至30%，電池功能提升及生產成本下滑，將有助提升電動車的續航力，令旗下電動車定價更具競爭力，有利未來銷售表現。公司股價近日明顯轉強，可待股價回調時吸納，作中線部署。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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