【星期一‧炒啲乜】豬年最後一周　要贏點做好？

中美雙方終於在上周正式簽署第一階段貿易協議，並隨即展開第二階段的貿易談判，市場對消息反應正面，美股三大指數周五(17日)再創收市新高；港股更8個月以來首度企在29,000點樓上收市，且連升7周，創2018年1月以來最長升浪；惟內地股市表現相對遜色。

本周正式踏入「送豬迎鼠」的最後一個星期，美股周一(20日)休市，A股僅得四個交易日，年三十(24日)起休市，而港股亦只有4個半交易日，市場節日氣氛漸濃。

對於未想「收爐」的散戶，要留意周初將公布的香港去年12月失業率及通脹數字，數據的好壞某程度上都對後市有所影響及啟示，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，率先賺筆新年財！

1、【陳鳳珠：料恒指續於高位徘徊】

2、【曜熊理財：今年投資機會仍是科技基金】

3、【陳樂怡：港股整固後 仍可挑戰29500點水平】

4、【葉尚志：憧憬分拆物管業務 華潤置地目標價42元】

5、【鄭勤龍：中概股回歸增 港交所有運行】

6、【鄺紫珊：公用事業基金值搏率高】

7、【潘梓生：貿易和談意義大於實質】

8、【郭家耀：比亞迪回調可低吸 作中線部署】

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