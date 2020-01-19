1月份二手住宅買賣合約登記料創4個月新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至1月15日，2020年首半個月二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,140宗，總值87.3億港元。預測全月登記約2,200宗，總值170億元，較上月的2,315宗及191.6億元，分別下跌5%及11.3%，並創4個月新低。臨近新春，有買家搶先入市，二手交投明顯增加，預期2月份的登記可望回升。

大型屋苑方面，截止至1月15日，沙田第一城、嘉湖山莊、太古城及美孚新邨分別暫錄17宗、16宗、9宗及6宗買賣登記。

一手方面，截止至1月15日，一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得239宗，總值29.9億元。預期全月約有700宗及75億元，按月分別增加8.4%及下跌32.3%。估計宗數與去年12月相若。1月初天水圍大型新盤熱賣，預期可望於本月陸續登記。估計金額將自2016年3月的74億元之後，創近4年按月新低，是因為買賣登記以低價上車新盤為主。

截止至1月15日，月內登記宗數最高的新盤為啟德嘉峯匯，暫錄45宗，總值4.57億元。長沙灣愛海頌錄21宗，排名第二位，總值1.86億元。元朗峻巒2B期PARK YOHO Napoli錄16宗，位列第三，總值1.47億元。

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