動盪十年！IMF警告：全球形勢似「1920年代大蕭條」

外國傳媒報道，負責監察全球貨幣及相關政策的國際貨幣基金組織(IMF)總裁奧爾基耶表示，中美簽署首階段貿易協議後，不利全球經濟展望的不確定性雖然降低，但由於只是「過渡」協議，令不確定性仍然存在，對投資者的影響尚未完全解除。

她指出，全球經濟仍面臨重演「大蕭條」的風險，主因是貧富懸殊及金融業不穩定，該組織最新研究是將目前經濟形勢與「1920年代大蕭條時期」相提並論，並發現類似趨勢已開始，最值得留意的是貧富差距擴大！「1920年代」初期是美國經濟繁榮期，但末期就發生了史上著名的1929年華爾街特大股災，之後更爆發第二次世界大戰。

她又稱，氣候暖化風險及貿易保護主義等問題浮現，意味未來十年社會恐動盪頻仍，金融市場波動加劇，「不確定性提升」將是未來十年的主題。

另外，IMF預期，在中美簽署貿易協議後，中國今年經濟增長料最少達6%，估計不會低於6%。

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