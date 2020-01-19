又有大行公布2020年10大驚奇預測 最強係...
2020年01月19日 15:25
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2020年1月過了一半，依然有金融市場發表今年「10大驚奇」。外國傳媒報道，大型投資銀行之一瑞信(Credit Suisse)發表「2020十大驚奇」預測，包括5項令人驚喜的樂事，以及5項令人驚慌的壞事。
【樂事】
1、今年美股代表標指可能再大升25%
2、日本成為投資回報最佳的地區，主因是日本股市較全球仍「低水35%」
3、歐元勁升
4、油價可能躋身表現最佳的三大資產
5、綠色能源相關的公共基建支出大增
【壞事】
1、中國經濟增長恐跌穿4%
2、科技股表現可能落後大市
3、美國10年期國債孳息率可能升到3厘
4、信用資產可能成為今年表現最差的資產
(註：信用資產是指企業以信用為基礎，向他人賒銷商品或提供勞務時所形成的應收帳款或應收票據。)
5、意大利可能爆發融資危機
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