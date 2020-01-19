「神準」大好友：道指月內或闖3萬點　不過...

外國傳媒報道，「神準」美股大好友、自2009年以來不斷估中道指走勢、2015年8月及2016年初大跌市仍處變不驚、直至今年仍堅信「牛市」的沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)最新表示，道指有望本月內升至3萬點歷史紀錄，惟這種「虛耗式上升」的市況難以持續太久。

值得留意的是，他早於去年11月表示，只要中美貿易戰能「休戰」，美股將出現雙位數升幅，並會帶挈全球股市。目前回看可謂已言中了。

雖然他仍看好股市，但最新也指出，目前道指升幅有點過多，速度也有點快，問題隨之出現了，就是股票價格實在太貴，尤其是市場開始出現「驚死買唔切」、「有買貴冇買錯」的情緒，讓他感到有點擔心。

因此，他警告，儘管股市仍可能有一些上升空間，但市場已愈來愈容易大跌10%，「任何一件小事都可以令情緒逆轉，例如企業盈利令人失望，而任何一項負面事件，都會令市場變得脆弱，伊朗衝突徹底結束並解決了嗎？歐洲或其他地方沒有需要擔心的嗎？」

他又警告，今年11月美國總統大選正成為嚴重的風險因素，「不確定性很大。如果民主黨橫掃總統和參議院，我認為將對市場非常不利，因民主黨將取消特朗普的企業減稅政策。」

不過，他強調上述擔憂只是短線，對於長線投資者而言，如果已在低位買入股票，沒有理由開始沽貨，但對於短炒的投資者，就要密切關注市場發展。

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