香港機場上月客運量按年大跌12%　港人外遊急增

機場管理局公布，香港國際機場去年客運量為7,150萬人次，按年減少4.2%；貨運量減少6.1%，至480萬公噸；飛機升降量為41.973萬架次，減少1.9%。

機管局表示，去年12月的客運量繼續受訪港旅遊表現疲弱影響，按年下跌12.5%，當中往來內地與東南亞的客運量跌幅最為顯著，但轉機及過境旅客，以及香港居民外遊人數，都錄得強勁增長，分別按年增加14%及9%。

機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，未來會繼續提升機場設施，其中一號客運大樓擴建部分於2019年啟用，東大堂美食廣場亦完成翻新，而一號客運大樓提升項目仍會繼續進行，包括美化登機閘口，天際走廊及四號停車場擴建部分亦快將啟用。

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