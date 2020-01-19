豬年最後一周 睇實香港經濟數據及特朗普
2020年01月19日 16:16
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本周是豬年最後一周，港股周五(24日)半日市，香港亦會公布兩項重要經濟數據，美國總統特朗普料再度成為全球焦點。以下是香港時間：
【1月20日星期一】
16：30香港公布去年12月失業率
美股休市
【1月21日星期二】
11：00日本央行公布議息結果
16：30香港公布去年12月通脹
18：30美國總統特朗普將會在世界經濟論壇年會發表講話
【1月22日星期三】
23：00加拿大央行公布議息結果
【1月23日星期四】
20：45歐央行公布議息結果
21：30美國公布每周新申領失業救濟金人數
23：00美國公布去年12月經濟領先指標
【1月24日星期五】
07：30日本公布去年12月通脹
22：45美國公布1月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值
港股半日市；中國內地及南韓休市
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