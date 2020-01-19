美股首3周已達近半分析員全年目標 預示大跌在即？

外國傳媒報道，隨着美股近期屢創紀錄，2020年僅3周時間，就達到近半分析員的全年目標。這是否預示股市已過熱？

報道指出，去年底採訪了18位主要分析員，當中近半的目標已達到了！這令美國銀行表示，股市已出現「非理性亢奮」，但並不意味立即見頂，除非央行突然「收水」。

事實上，根據美股的技術指標顯示，目前整體大勢依然向好。舉例來說，標指87%成分股處於200天線以上(俗稱「牛熊線」，相當於港股的250天線)，反映牛市動力均勻。這比例亦是2014年7月3日(當日是90%)以來最高，及後股市不但沒有步入熊市，反而輾轉升到如今。

與此同時，另一衡量股市過熱與否的14天相對強弱指數(RSI)則創下2018年1月以來最高，上周五(17日)達76.91，2019年12月27日更達78.27，是2018年1月26日以來最狂熱。一般來說，RSI高於70是「超買」，低於30是「超賣」。若出現「超買」狀態，反映短期內很可能步入調整，惟並非必然。

另外，若以最傳統的指標──市盈率來看，目前標指未來12個月市盈率達18.6倍，高於過去5年平均值16.7倍，以及過去10年平均值14.9倍。不過，若今次企業業績期能交出亮麗成績表，市盈率將會被下調，故這暫時不是股市下跌的催化劑。截至上周止，標指500大企業中，已有9%公布了業績，當中70.5%好過預期，比例高於之前的65%平均值。

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