有圖！沽空大師警告：股市出現了科網爆泡徵兆

外國傳媒報道，專門主打沽空、作為股票交易所買賣基金(ETF)看跌組合管理人的Ranger Alternative Management資產組合經理Brad Lamensdorf警告，投資者不要做「豬」，別被投資銀行不斷餵養！反之，應要一切小心，因股市出現了2000年科網爆泡前的徵兆。

股市「牛市」的末段往往伴隨着新股狂潮，但由於新股太多，當中一定夾雜着混水摸魚的劣質企業，又或估值過高，令新股上市後股價因「潛水」而導致投資者蝕錢的比例增多。從本文附上的圖可以看到，目前的狀況就猶如1999年，是「明顯到達了警戒線」！

數據顯示，在健康護理板塊中，有42%新股蝕錢；科技板塊亦有17%蝕錢。這些都是目前市場的熱門概念股。

Lamensdorf說：「一般來說，牛市末段的新股定價會很進取，未上市就估值過高。它們之所以能貴價上市，就是因為投資者失去了理性，買股只為概念，不是為真實的基本因素。」

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