致富智庫：年輕人可借鏡　貝索斯揭開成功秘笈

雖然全球電商「一哥」亞馬遜(Amazon)創辦人兼行政總裁貝索斯(Jeff Bezos)的全球首富地位，被LVMH集團行政總裁Bernard Arnault超越，但他依然是一位傳奇一物，改變了不少人的生活習慣。那麼，他有甚麼生活方式可借鏡呢？

【要夠瞓】

他說：「我早睡早起，喜歡上午的步伐輕鬆一點，例如睇報紙、飲咖啡、與孩子一起吃早餐，會把消耗精力的會議安排在午餐前，並盡量在下午5時前做決策。」

他表示，自己身為高層主管，每天的主要工作就是做決策，並要「重質不重量」，故必須睡足8小時，才能有敏捷思路、充滿活力，以及心情更愉快。他認為，為了做更多決策而犧牲睡眠是不可取的，每天能做最多3個決策就夠了。

【不會以股價為榮】

對於亞馬遜股價節節上升，他說：「股價一個月升30%，不要覺得自己較別人聰明30%，因股價可以一個月狂瀉30%，較別人蠢30%的感覺不好受。」他又引用「價值投資之父」格雷姆(Benjamin Graham)的一句話：「短期而言，股市是一部投票機器(睇當炒板塊)，長期來看，股市則是秤重機(評估基本因素)。」因此，他不會時刻關心股價走勢。

【人才是能克服逆境】

那麼，領袖需要十分聰明嗎？貝索斯說：「不！」當他被問到選擇集團領袖時，會根據甚麽準則？他說：「我想要的人是能在困境中能作出正確決定的人，這與智力、毅力、見識，或性格無關，是無形的能力。」換句話說，他渴求的人才是能凡事全力以赴，並可以做出最佳選擇，達致最好效果的人。

他表示，不管你智商是多少，但亞馬遜只會在乎你是否能在困境中，有能力作出正確選擇，因為在商業世界裏，做得對遠比「高智能」來得重要。

一分耕耘不一定有一分收穫，但只有選對努力的方向，才有機會有好的成果。因此，在埋頭苦幹前，最好問一問自己：「現時努力的方向是否正確，不然的話，可能只是一場空。」請謹記「選得對遠比做得對重要。」

【善良更重要】

其實，貝索斯一直都強調成功要的不是聰明！他曾撰寫過一篇文章，名為《善良比聰明更重要》，這是源自其祖父對他的告誡。

貝索斯說：「在我仍是孩子的時候，夏天總是在祖父母的農場度過。我愛他們、尊敬他們，但我不喜歡祖母吸煙。某一天，我看見一個廣告，大概是說每吸一口煙，就會減少2分鐘壽命，於是我決定為祖母算一算。我估算了祖母每天要吸幾多支煙，每支煙要吸幾多口等...接着，我就驕傲地對她說，妳每天吸兩分鐘煙，就短命9年......」

他萬萬沒有想到，說了這句「咒祖母死」的話，竟然令祖母哭起來。從來沒有罵過貝索斯的祖父，眼神頓時變得嚴肅，之後沉默，再平靜地對仍是小孩的貝索斯說：「有一天你會明白，善良比聰明更難。」

貝索斯如今說：「是的。聰明是一種天賦，而善良是一種選擇。如果一不小心，你可能被天賦誘惑，妨礙你做出正確的選擇。」

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