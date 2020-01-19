別太早收爐！中港股市豬年最後一周或有「起」

周五(1月24日)是年三十，不經不覺，中港股市踏入豬年「最後一周」！回看恒指於狗年累跌逾3,100點，「收爐日」報27,990點後，經過反反覆覆後，恒指上周五(17日)收報29,056點，即較狗年「收爐」升約3.8%。

往績顯示，歷屆「豬年」港股未試過跌市，而且最少升一成(本文附圖)。雖然本周奇迹地突破3萬點的機會不算高，但或許有望延續「豬年不跌」的往績，尤其是A股及美股未見有大跌迹象。

A股方面，由於年三十已「收爐」，即由周一(1月20日)起，豬年A股僅剩餘4個交易日！往績顯示，這或許是「發財」的機會自2009年以來，最近11年A股在農曆新年前後(臘月十八開始到正月十八)(即今年1月12日至2月11日)表現顯示，各主要指數大部分都呈現明顯升勢，當中只有2013年、2016年，以及2018年表現較差，其餘8年都普遍上升。

更甚的是，由於A股將於1月24日至30日休市，換句話說，上周五(1月17日)將是A股於農曆新年前最後的5個交易日開始。據內地券商統計，過去18年，在農曆新年前5個交易日及後5個交易日，滬綜指上漲機會達90%，平均升幅約4%。若單計春節前5個交易日，上漲機會更大，高達93%；春節後5個交易日，上漲機會也達80%。由於上周五滬綜指僅升0.05%，意味餘下4個交易日有望擴大升幅。

以2019年為例，滬綜指在農曆新年前累漲0.6%，在過年後更累升2.4%。

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