樓價UPDATES：買家趕過年前入市　二手交投回升

買家趕於過年前入市，部分屋苑交投回升，將軍澳維景灣畔一月暫錄12宗成交，較上月4宗大升2倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西環尼斯花園中層A室，實用面積約464方呎，兩房間隔，於去年12月中開始放盤，至近日以919萬元成功沽出，實用呎價19,806元，原業主在2007年7月，以245萬元買入上述單位，持貨逾12年，現轉手帳面獲利約674萬元，物業升值約2.75倍，上述為屋苑本月首宗二手買賣，成交價高於以往平均呎價。

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九龍區

●將軍澳維景灣畔一月錄得12宗成交，較上月4宗大幅上升2倍，平均實用呎價16,755元，其中15座高層A室，實用面積603方呎，三房間隔，去年11月放盤，叫價1,080萬元，最終減95萬元以985萬元易手，實用呎價16,335元，原業主於2008年5月以393萬元買入，持貨12年，帳面獲利592萬元，單位升值151%。

●將軍澳居屋富康花園3座中層單位，實用面積484方呎，兩房間隔，望內園景，於本月初放盤，當時未補價第二市場叫價518萬元，終獲區外白居二買家以506萬元承接，減價12萬元，減幅約2.3%，實用呎價10,455元，原業主早於1998年11月以約96.5萬元購入，帳面獲利約409.5萬元，單位21年升值逾4倍。

●將軍澳居屋浩明苑A座極低層11室，實用面積441方呎，兩房間隔，吸引同區客透過未補價第二市場承接，成交價303萬元，實用呎價約6,871元，單位原放盤叫價約320萬元，經商議後調減17萬元，減幅約5%，原業主於1990年8月購入，當時買入價約24.33萬元，持貨近30年轉手，帳面獲利278.67萬元，升值逾11倍。

●將軍澳THE PARKSIDE第1A座低層D室，實用面積約541方呎，兩房連儲物室間隔，享園景，近日獲買家議，並由叫價930萬元減至900萬元成交，減價30萬元或約3%，實用呎價約16,636元，原業主約於2014年11月以約623.5萬元購入，持貨約5年轉手帳面獲利約276.5萬元，物業升值約44%。

●將軍澳清水灣半島6座高層F室，實用面積526方呎，屬兩房間隔，吸引同區客承接上車，成交價755萬元，實用呎價約14,354元，原業主於2010年11月以約308萬元購得，是次轉手帳面獲利約447萬元，升值145%。

●黃大仙公屋竹園北邨15座低層2室成交，實用面積443方呎，兩房一廳間隔，位放盤5個月，原開價280萬元，輕微議價15萬元或5.4%，最終在未補價第二市場以265萬元沽出，實用呎價5,982元，原業主於2005年購入上址，當時作價33萬元，持貨至今轉售，帳面獲利232萬元離場，單位15年升值7倍。

●紅磡海逸豪園18座低層G室，實用面積約592方呎，園景兩房單位，減價100萬元，以950萬元成交，實用呎價約16,047元，原業主在2016年9月以約725萬元買入，剛鬆綁SSD轉手帳面獲利約225萬元，物業價值升幅約31%。

●深水埗丰匯錄低市價租務成交，單位為2座中層D室，向山景，三房間隔，實用面積約598方呎，以約22,000元放租約半個月，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以20,000元租出，實用呎租約33.4元，減幅約9%，新租客為夫婦，睇樓兩次即拍板承租，業主於2014年4月以約608.7萬元購入，現享回報約3.9厘。

●長沙灣宇晴軒1座中高層B室，望內園景，三房間隔，實用面積約554方呎，以約1,040萬元放盤僅幾天，即獲區內客接洽，雙方議價後減價50萬元，以約990萬元成交，實用呎價約17,870元，新買家為首置客，故睇樓一次即火速決定入市，原業主於2004年12月以約379萬元購入，是次轉售帳面賺約611萬元，物業升值約1.6倍。

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新界區

●馬鞍山雅典居8座高層A室，實用面積約727方呎，套三房間隔，望海景，去年3月中開始放盤，原開價1,350萬元，經議價後減價370萬元或約27%，終以980萬元以交吉形式沽出，實用呎價約13,480元，原業主於1994年10月以約525萬元購入，持貨25年，現轉手帳面獲利約455萬元，物業升值約87%，賈目本月至今累錄兩宗二手成交個案，平均實用呎價為13,338元。

●大圍盛薈1座北翼高層NB室，實用面積842方呎，套三房連儲物房間隔，日前以1,388萬元易手，實用呎價16,485元，原業主則於2011年以887萬元購入，持貨9年獲利501萬元，單位升值約56.5%。

●沙田第一城38座低層F室，實用面積284方呎，兩房間隔，放盤1星期，原叫價530萬元，速以525萬元成交，實用呎價18,486元，原業主於2013年12月購入上址，當時作價327萬元，持貨6年至今沽售，帳面獲利198萬元離場，單位期內升值約61%。

●沙田第一城21座高層A室，實用面積451方呎，三房間隔，放盤兩個月，原叫價790萬元，減價37萬元，減幅4.7%，獲買家以753萬元承接，實用呎價16,696元，原業主於2013年1月購入上址，當時作價445萬元，持貨7年至今沽售，帳面獲利308萬元離場，單位期內升值69%。

●上水御皇庭1座高層C室，實用面積536方呎，三房間隔，以668萬元易手，實用呎價12,463元，新買家為同區客，怕過年後之小陽春推高樓價，即於新年前偷步入市，購入單位自住，原業主則於2012年以365萬元購入上址，持貨8年，是次沽出單位帳面獲利303萬元離場，單位升值約83%。

●元朗溱柏2座低層C室，實用面積約598方呎，套兩房連儲物室間隔，於去年12月中開始放租，業主原叫租14,000元，經議價後減價500元或約3.6%，終以13,500元租出，實用呎租約23元，業主於2014年6月以約492.1萬元購入，現租出享租金回報率約3.3厘。

●元朗泉薈1座高層B室，實用面積572方呎，兩房連儲物室間隔，叫價640萬元，減價20萬元，以620萬元沽出，實用呎價10,839元，原業主於2011年2月以348萬元一手買入單位，帳面獲利約272萬元，單位9年升值78%。

●天水圍栢慧豪園5座高層F室，實用面積493方呎，兩房一廳設計，業主願意調整租金，減租1,000元，獲區內租客即睇即租，月租12,000元，實用呎租24.3元，若以現時同類型單位的銀行估價約585萬作計算，該單位的租金回報率為2.5厘。

●天水圍居屋天富苑M座低層5室，實用面積650方呎，三房兩廳設計，新買家為外區白表客，表示有親友居於天水圍區，方便照應，決定以未補價第二市場價445萬元購入上址，實用呎價6,846元。

●屯門龍成花園3座高層B室，實用面積474方呎，兩房兩廳間隔，業主願意調整租金，減租1,000元，日前獲區外客以月租13,000元承租，實用呎租為27.4元，如現時同類型單位的銀行估值價約580萬元計算，單位租金回報率可達2.7厘。

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