【大型屋苑當災】映灣園呎價破萬　淘大放售改收租

買家趕於農曆新年前入市，各區交投量升溫。中原表示，十大屋苑於過去周六、日共錄12宗買賣，創近兩個半月以來最多，按周升20%，其中鰂魚涌太古城及東涌映灣園各錄兩宗最多。不過，市場上仍以大幅減價盤為主。

【映灣園累減212萬】

雖然成交增加，但樓價仍低企，部分藍籌呎價再跌穿1萬元。該行曾顯業指出，映灣園5座中層A室套三房戶，實用面積970方呎，去年6月放盤，累減212萬元後，買家在「無樓睇」下購入，售價968萬元，呎價9,979元。

沙田市中心項目同期亦連錄3宗成交。該行馮澤源表示，包括希爾頓中心A座一個高層單位，以500.8萬元沽。樓價險守「五球」，實用面積283方呎計，呎價17,696元。

【柏匯開放式明賺實蝕】

個別港島物業出現明賺實蝕個案。中原李嘉儀透露，筲箕灣柏匯極高層J室，實用面積211方呎，開放式設計，2018年底連租約開價700萬元。受社會氣氛影響，去年10月降價至540萬元，剛再減至520萬元易手，呎價24,645元。她續稱，上址約4年僅升值約3%，料需蝕使費。

【放售冷淡 業主轉放租】

牛頭角淘大花園過去兩日亦錄至少兩宗買賣，但亦有未能出貨業主，寧願轉租。利嘉閣鮑允中稱，屋苑E座低層5室兩房戶，實用面積390方呎，以590萬元放售未獲承接。近期以1.6萬元放租，終減租25%，以1.2萬元租出，重返2018年初價，呎租30.8元。

【嘉湖兩個月降52萬】

天水圍嘉湖山莊連錄買賣。祥益謝利官稱，其中美湖居一個連天台單位，實用面積544方呎，於去年11月以700萬元放售。於1月減至655萬元，即獲睇樓多時的買家洽購，終再減7萬至648萬元售出，呎價11,912元。

【雅典居狂劈370萬】

利嘉閣地產皇牌屋苑迎海分行首席聯席董事劉鵬昌表示，市場新近錄得馬鞍山雅典居8座高層A室成交，單位實用面積約727方呎，建築面積約901方呎，三房一套間隔，望海景。原業主去年3月中開始放盤，原開價1,350萬港元，近日經議價後大劈370萬或約27%，終以980萬元交吉易主，折合實用面積呎價約13,480元，建築面積呎價約10,877元。

據悉，原業主於1994年10月以約525萬元購入，持貨25年，現轉手帳面獲利約455萬元，物業升值約87%。

【海濱南岸大減百萬】

利嘉閣地產皇牌屋苑海濱南岸分行(C組)聯席市務董事蔡再興透露，市場新近錄得紅磡海逸豪園4期18座低層G室成交，單位實用面積約592方呎，建築面積約799方呎，為園景兩房戶，原業主最終願減價100萬元，以950萬元成交，折合實用面積呎價約16,047元，建築面積呎價約11,890元。

據悉，原業主在2016年9月以約725萬元買入上述單位，鬆綁SSD數月成功轉手，帳面獲利約225萬元，物業價值升幅約31%。

另外，屯門城·點開始收樓，市場陸續錄得租務成交。祥益黃慶德指出，該盤一個低層G室，實用面積227方呎，租客無睇樓下，以月租1萬元承租，呎租44.1元。

－－－－－－