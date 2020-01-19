新股專輯：星盛商業遞上市申請

商業營運服務供應商星盛商業管理向港交所遞交上市申請，聯席保薦人為建銀國際及中信建投國際。

該公司是大灣區的商業運營服務供應商，並在中國其他區域管理多個項目，主要提供3種商業營運服務，分別為委託管理服務、品牌及管理輸出服務，以及整租服務。

根據初步招股文件顯示，去年首9個月總收入按年升25.31%至2.89億元人民幣(下同)，其中委託管理服務佔75.4%。期內利潤按年上升30.66%至8,371萬元。截至去年9月底，該公司向38個商用物業項目提供服務，覆蓋中國16個城市，總合約面積約287萬平方米，當中57.1%由獨立第三方物業發展商開發。

該公司擬將所得淨額用作尋求其他中小型商業營運服務供應商的戰略收購及投資；整租服務分部項下零售商用物業裝修或翻新；對擁有優質商用物業的項目公司進行戰略性少數股權投資；提升訊息化系統，以提高管理服務質素、降低勞工成本及改善內部監控措施；營運資金及一般業務用途。

另其間接全資附屬公司星河商置集團曾於2016年12月在新三板掛牌，並於去年8月底摘牌退市。

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