全球須關注！自然災害正威脅逾半經濟總量

外國傳媒報道，由英國會計師行羅兵咸永道(PwC)及世界經濟論壇(WEF)聯合製作的報告預警，由自然災害帶來的風險將威脅着全球逾半經濟總量！

事實上，在過去12個月，全球海洋溫度創下史上最熱、全球陸地平均溫度為史上第2熱，以及美國、澳洲、亞馬遜森林接連發生山林大火。

報告發現，全球經濟總量高達44萬億美元是「中度或高度」倚賴自然環境穩定，即全球逾一半經濟總量是面對着生態風險。其中，建築業(涉4萬億港元)、農業(2.5萬億美元)，以及飲食業(約1.4萬億美元)是最受影響的3個行業。

若再細緻地看，「高度倚賴」自然生態的行業佔據全球經濟總量約15%(約13萬億美元)；「中度倚賴」的行業佔37%(約31萬億美元)。

世界經濟論壇即將在1月21至24日舉行，根據會前發表的調查報告顯示，全球在氣候變化方面敲響了警鐘，「環境風險」有史以來首次佔據該論壇全部「5大長期問題」。

受訪者認為，極端天氣事件、未能成功緩解氣候變化、重大自然災害、生物多樣性喪失，以及人為的環境破壞，是最有可能發生的風險。在該調查14年的歷史上，這是唯一一次所有5大風險均與氣候有關。

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