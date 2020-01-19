油價周一勢升！利比亞最大油田面臨停產

外國傳媒報道，全球產油國之一利比亞遇困！當地抗議者關閉了一條輸油管線，可能導致該國最大油田停產，此舉將加劇利比亞的石油供應中斷情況。

消息人士透露，示威者關上了在Sharara油田以北Hamada管線的閥門，Hamada停產或導致這個日產30萬桶的油田被逐步關閉。

據利比亞國家石油公司的聲明，自從東部軍事指揮官Khalifa Haftar封鎖了他控制的港口的出口活動後，利比亞的石油產量已從每天117萬桶下降了約80萬桶。利比亞國家石油公司宣布不可抗力，這將允許利比亞合法的終止石油交付合同。利比亞擁有非洲最大的已探明石油儲量。

Haftar正準備參加由德國總理默克爾在柏林主持的國際會議，他將面臨達成內戰停火協議的壓力。Haftar的軍隊已包圍了利比亞首都的黎波里，迄今為止他一直拒絕停止進攻和達成妥協。

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