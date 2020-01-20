渣打溫拓思：盈利達標添難度　全速建構香港虛擬銀行

ROTE為反映股東投資回報及銀行盈利能力的指標之一。溫拓思表示，該行當初訂立有關目標時，美國正處加息周期，與目前的低息環境大相逕庭，展望今年，美國利率將保持不變，於銀行盈利能力受壓的情況下，要達成ROTE目標會面對更大壓力。

不過，他指出，今年環球經濟增長有望輕微回升，其中印度及中國仍為貢獻增長的「火車頭」，而有關國家均為渣打業務重鎮，有利該行把握機遇，同時亦會更加聚焦於成本控制。

至於中美上周簽署了首階段貿易協議，他認為，有關進展可望降低投資前景的不確性及改善市場情緒，但對於已加徵的關稅影響有限，對環球經濟刺激作用較低。他期望首階段協議能成為中美削減已加徵關稅的基礎，惟相信於美國11月總統大選前，貿易談判難有突破性進展。

溫拓思透露，渣打香港在去年第3季的業務增長動力，已相較去年上半年轉弱，由於去年第4季香港示威活動進一步升溫，該行增長面臨挑戰，但強調整體表現仍然強勁。

儘管香港局勢陷入困境，惟他對香港前景依然樂觀，認為香港作為國際金融及貿易中心的地位未有受損，而且未來亦將繼續作為資金進出內地的樞紐，表明會繼續投資中港市場。

對於本地8間虛擬銀行料於上半年悉數開業，渣打牽頭成立的SC Digital Soultions亦已獲批牌照。溫拓思指出，正全速建構香港虛擬銀行，並已就產品進行內部測試，形容進度良好，將關注提升客戶體驗，提供吸引的產品及利率回報予客戶，但未有透露具體開業時間。

他認為，數據分析為虛銀營運的基石，可用以協助迅速開戶及管理交易活動等，透露該行於過去5年，已於環球聘請近1,000名數據分析師。此外，該行去年的投資項目金額達17億美元，相較2015年的6億美元急升1.8倍，當中不少額外支出投放於科技研發。

事實上，數碼化為渣打的業務發展重點之一，溫拓思表示，該行已於非洲開立8間虛擬銀行，而且於新加坡及印度的業務已全面數碼化。

－－－－－－