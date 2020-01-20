【另類指標】沈振盈：獲利盤沽貨　恒指難再上

經歷過前周的地緣政治危機衝擊，恒指回試27,900點水平。在局勢暫時沒有惡化的情況下，加上中美雙方最終簽署了首階段的貿易協議，恒指兩度升破29,000點關口。

然而，29,200點關口阻力不輕，加上大市已經頗為超買，而中美簽署協議消息亦已經被市場充分反映，引發了獲利盤乘機沽貨。關於美伊局勢，筆者認為只是暫時沒有再惡化，事件並不會這般的簡單，就緩和下來，只是不知何時又會再惡化。

從技術層面分析，大市在上星期二成交接近1,200億元，走勢上出現「高開低收」的單日轉向信號，顯示大市短期已經見頂的機會頗大。若然市況真的出現回調，首個支持位處於10天及20天移動平均線水平，即介乎28,300至28,600點的區間。本周五已是年卅晚，只得半日市，市況將轉趨淡靜，提防周初已現獲利回吐。

本周每日的股市走勢預測：

周一(壬戌日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，市況反覆向淡

周二(癸亥日)：天干地支皆屬水，全水之局，走勢疲弱，出現跌勢

周三(甲子日)：天干屬木地支屬水，水生木之局，略作反彈，走勢仍淡

周四(乙丑日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，淡中向穩

周五(丙寅日)：天干屬火地支屬木，木生火之局，出現升勢

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