東方日報B3：執笠縮舖潮殺到　零售嚴冬有排捱

香港經濟內外交困，零售及出口業兩大經濟支柱疲態盡現，當中零售業近日紛紛出現大規模縮減店舖計劃。有經濟師分析，縮舖、倒閉甚至失業潮已「殺到埋身」，香港經濟在今季仍未見底，今年全年整體失業率或攀升到4至5%。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈直言，目前香港經濟環境變得惡劣，主因是暴力活動未平息，只能預期今年本地生產總值(GDP)會較去年更惡劣。她在早前發表的報告顯示，若今年示威活動持續一整年，香港經濟最差或倒退5.8%，為全城看得最淡！法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷則認為，本地經濟在第三季度才會有起色，料今年全年GDP將倒退2%。

香港經濟以貿易、旅遊零售和金融業為三大支柱。彭藹嬈認為，貿易和零售均陷入寒冬，前者在中美貿易戰前的情況已經不容樂觀，現在更只能「吊住條命生存」，至於零售旅遊業更甚，因為「冇人敢嚟香港旅遊」，甚至是本地居民都沒有消費意欲，無法支撐零售業的發展。

她對未來失業率看法更悲觀，今年全年整體失業率料升到4至5%，恐超越○八年金融海嘯水平。當中零售和餐飲服務活動業的失業率或升穿8%。翻查官方數據，本港失業率於去年9至11月已升至3.2%，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率上升至5.2%。其中，餐飲服務活動業的失業率更攀升至6.2%。

在本地消費信心不足及零售數據跌勢未止下，吳卓殷料港資公司會調整在港經營策略，今年全年整體失業率最高或上升到3.5%，但零售業的失業率或上升到5.5至5.6%，餐飲或高見8.5%。

李續指，今年公司進一步關閉店舖的機會頗大，料其店舖網絡將有「一定規模的整合」，惟關店的詳細數字仍需視乎店舖在農曆新年期間的表現。截至去年底止，該公司有159間自營實體店舖，按年減少53間，其中港澳地區則按年減少5間。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強認為，若商界預期經營環境惡化只是暫時性，都會「頂一頂」，但商戶選擇在遊客區刪舖，反映業內人士對零售前景感到悲觀，認為香港零售在未來一年半載難出現好轉。他認為，縮減經營規模只是剛剛開始，出現「縮舖潮」的可能性非常高。

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