新股專輯：3股周二齊掛牌 GHW定價0.51元
2020年01月20日 07:20
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綜合服務市場的應用化學中間體供應商GHW International(09933)、中國融資租賃解決方案和金融服務商中關村科技(01601)及馬來西亞物流供應商INFINITY L&T(01442)齊於周二(21日)掛牌。
GHW International的每股發售價定為0.51港元，為招股價0.51至0.65元的下限，料淨集資約7,460萬元，香港公開發售部分錄得超額認購約20.7倍，每手4,000股計，1手中籤比率為40%，要認購15手即6萬股才可穩獲1手。
中關村科技亦以招股價1.52至1.72元的下限定價，每股發售價定為1.52元，料淨集資約4.52億元，香港公開發售部分錄得超額認購約4.8倍，每手2,000股計，100%中籤比率，有認購的投資者人人有份。
至於INFINITY L&T的每股發售價定為0.31元，為招股價0.28至0.34元的中位數，料淨集資約1.17億元，香港公開發售部分錄得超額認購約9.46倍，每手10,000股計，1手中籤比率10%，要認購20手即20萬股才可穩獲1手。
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