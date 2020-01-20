新股專輯：3股周二齊掛牌　GHW定價0.51元

GHW International的每股發售價定為0.51港元，為招股價0.51至0.65元的下限，料淨集資約7,460萬元，香港公開發售部分錄得超額認購約20.7倍，每手4,000股計，1手中籤比率為40%，要認購15手即6萬股才可穩獲1手。

中關村科技亦以招股價1.52至1.72元的下限定價，每股發售價定為1.52元，料淨集資約4.52億元，香港公開發售部分錄得超額認購約4.8倍，每手2,000股計，100%中籤比率，有認購的投資者人人有份。

至於INFINITY L&T的每股發售價定為0.31元，為招股價0.28至0.34元的中位數，料淨集資約1.17億元，香港公開發售部分錄得超額認購約9.46倍，每手10,000股計，1手中籤比率10%，要認購20手即20萬股才可穩獲1手。

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