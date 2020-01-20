【專家點評】古勝：港股輪流炒　邊個板塊最值博？

東方產經Market Insight專欄作者古勝：港股上周五終於企上29,000點關口收市，雖然市場一早反映咗中美簽署首階段貿易協議嘅利好消息，但個市似乎仲有力再上。皆因中國為咗防範美國喺金融市場開闢新戰線，市傳唔少中概股將回流香港作第二上市，炒熱港股為新股定個好價係應有之義。因此老古以為，短期內都係不宜睇淡。

展望本周，今日將會公布香港失業率，如無意外又係有升冇跌，經濟進一步走下坡，但對港股市況冇大影響，皆因港股走勢早已與香港經濟脫節。雖然周五已經係年三十晚(半日市)，但今年香港人真係冇咩過節心情，只能寄望鼠年一切平安順利。

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