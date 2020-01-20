【專家點評】古勝：港股輪流炒 邊個板塊最值博？
2020年01月20日 07:30
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東方產經Market Insight專欄作者古勝：港股上周五終於企上29,000點關口收市，雖然市場一早反映咗中美簽署首階段貿易協議嘅利好消息，但個市似乎仲有力再上。皆因中國為咗防範美國喺金融市場開闢新戰線，市傳唔少中概股將回流香港作第二上市，炒熱港股為新股定個好價係應有之義。因此老古以為，短期內都係不宜睇淡。
事實上，恒指近日進入板塊輪動階段，早前升得急嘅內房股湧現獲利盤，藍籌股中國海外(00688)、碧桂園(02007)及華潤置地(01109)都由最近高位下跌3至7%，加上不斷有內房趁高發債、配股集資，須慎防突然散水風險。弱勢嘅仲有汽車股，除咗比亞迪股份(01211)有消息支持外，其他如吉利汽車(00175)、華晨中國(01114)都未擺脫調整。
強勢醫藥股，石藥集團(01093)、中國生物製藥(01177)上周五分別升5%及3.5%；公用股中華煤氣(00003)、本地銀行股恒生銀行(00011)及中銀香港(02388)都炒埋上去，料短期內市況仍會區間上落，唔同板塊輪流炒起，高追要有選擇性。如果唔想左頻右撲得個桔，不如穩坐釣魚船，單吊新經濟股。
君不見阿里巴巴(09988)被主要股東Altaba減持，股價都仲可以喺高位徘徊，反映股價強勢；另騰訊控股(00700)、美團點評(03690)亦都喺高位跌唔落。呢三隻「ATM」係今年投資者股膽之選，遲早再有炒作。走勢上，騰訊由去年12月低位至今升逾2成，同期阿里升16%，美團僅升12%；後兩者股價相對落後，卻有更大盈利增長空間，同時上方冇蟹貨，輕裝上陣爆發力更強，值得押注一博。另二線股微盟集團(02013)走勢亦都對辦，可候低吸。
展望本周，今日將會公布香港失業率，如無意外又係有升冇跌，經濟進一步走下坡，但對港股市況冇大影響，皆因港股走勢早已與香港經濟脫節。雖然周五已經係年三十晚(半日市)，但今年香港人真係冇咩過節心情，只能寄望鼠年一切平安順利。
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