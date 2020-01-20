【市前重點睇】港匯及人民幣高企　油價飆升

美匯指數漲至97.63，港匯高企7.7686，美元兌日圓處110.18，離岸人民幣(CNH)高見6.8596，歐元跌至1.1093，英鎊於1.3關口爭持。金價報1,556美元。道指期貨窄幅上落。

●受到重要產油國利比亞及伊拉克的供應中斷和政治不穩定影響，油價做好，布油觸及66美元，紐油曾漲逾2%，高見59.73美元。

-周一(20日)是馬丁路德金紀念日，美股休市一天。

●美國商務部長羅斯表示，除非聯儲局瘋狂加息，否則2021年經濟亦不會出現衰退。他又稱，無論人們是否擔心衰退，都應將它忘記。

●美國10年期國債孳息率升1.41點子，報1.8215厘。

●美國去年12月工業生產跌0.3%，跌幅大過預期的0.2%。

●美國1月份密歇根大學消費情緒指數初值99.1點，遜預期的99.3點。

●美國去年12月新屋動工按月急升16.9%，升幅為3年最大，升至以年率計160.8萬間的13年新高，遠多過市場預期的138萬間，期內建築批核跌3.9%至以年率計141.6萬間，少過預期。

●即月恒生指數夜期上周五收報29,098點，升33點，高水42點，成交15,705張。

●港股ADR指數上周五收報29,113點，升57點。

●紐約期油上周五收報每桶58.54美元，升2美仙或0.03%，全周計累跌約0.9%，連跌兩周；布蘭特期油收報每桶64.85美元，升23美仙或0.36%。

●紐約期金上周五收報每安士1,560.3美元，升9.8美元或0.6%，全星期計大致持平。

●英國財政大臣Sajid Javid暗示未來英國的經濟模式將進一步脫離歐盟，預示未來一年歐盟與英國在敲定未來關係方面注定不會平坦。

●人行周日(19日)開展2,000億元人民幣逆回購操作，利率持穩於2.65%，維護春節前銀行體系流動性合理充裕。

-中國周一將迎來貸款市場報價利率(LPR)調整窗口，1年期利率料下調5點子。

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