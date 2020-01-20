【股民熱話】豬年旺兩個板塊 鼠年會旺呢啲股票？
2020年01月20日 08:00
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豬年尚餘4個半交易日，回顧豬年旺兩個板塊，分別是手機股及醫藥股。截至上周五(17日)，舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)分別累升82%及38%，位居五大升幅藍籌榜第一位及第五位，而中國生物製藥(01177)及石藥集團(01193)則分別累升74%及41%，居升幅榜第二位及第四位。至於第三大升幅藍籌則為創科實業(00669)，累升幅度約45%。(己亥豬年藍籌股贏輸家詳見附表)
股民當然好想知道，展望鼠年，會旺咩股票呢？筆者認為，可以留意三大板塊！
當然，揀啱股票，都要揀啱上車時間。若然畏高，較實際的操作方法係分注行事，盡量降低風險。預期上半年市況尚有可為，下半年尤其是第4季市況會好波動，祝君好運！
東方產經專欄作者 帥哥
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