【股民熱話】豬年旺兩個板塊　鼠年會旺呢啲股票？

股民當然好想知道，展望鼠年，會旺咩股票呢？筆者認為，可以留意三大板塊！

當然，揀啱股票，都要揀啱上車時間。若然畏高，較實際的操作方法係分注行事，盡量降低風險。預期上半年市況尚有可為，下半年尤其是第4季市況會好波動，祝君好運！

東方產經專欄作者 帥哥

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