【股民熱話】豬年旺兩個板塊　鼠年會旺呢啲股票？

2020年01月20日 08:00
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    豬年尚餘4個半交易日，回顧豬年旺兩個板塊，分別是手機股及醫藥股。截至上周五(17日)，舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)分別累升82%及38%，位居五大升幅藍籌榜第一位及第五位，而中國生物製藥(01177)及石藥集團(01193)則分別累升74%及41%，居升幅榜第二位及第四位。至於第三大升幅藍籌則為創科實業(00669)，累升幅度約45%。(己亥豬年藍籌股贏輸家詳見附表)
    股民當然好想知道，展望鼠年，會旺咩股票呢？筆者認為，可以留意三大板塊！
    第一，5G及科網股，主要是今年內地會大力推動5G應用，以及中資新經濟股排隊來港上市。基本上元月以來的表現，已證明呢個板塊係吸金地。首選股份是阿里巴巴(09988)、小米集團(01810)。
    第二個板塊係金融股，主要是內地擬加大開放金融市場，以及中企來港上市熱潮，香港交易所(00388)、友邦保險(01299)、中金公司(03908)都是佳選。
    所謂「老鼠愛大米」，鼠年可以睇實內需股，首選美團點評(03690)、阿里健康(00241)，勝在具消費概念之餘，又有電貿及互聯網概念。
    當然，揀啱股票，都要揀啱上車時間。若然畏高，較實際的操作方法係分注行事，盡量降低風險。預期上半年市況尚有可為，下半年尤其是第4季市況會好波動，祝君好運！
    東方產經專欄作者　帥哥
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