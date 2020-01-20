佳明集團向主席等收購廣西物業發展業務

佳明控股由陳孔明及公司執行董事兼行政總裁劉志華分別持有90%及10%權益。

目標公司之全資附屬廣西佳明主要於廣西省從事物業發展業務，持有房地產開發企業四級資質證書。其現時於南寧市擁有兩個辦公單位(總建築面積約為444平方米)供自用，並持有由廣西佳明在南寧市開發的住宅項目內37個停車位，以作銷售及租賃用途。所有住宅單位均已於2019年或之前出售。

公司指出，由於廣西佳明在物業發展業務方面具有相關資質證書及廣泛關係，且先前已於廣西省南寧市完成一個住宅項目及一個零售/辦公綜合項目(分別作銷售及租賃用途)，董事會認為，收購事項將促進並作為集團進軍中國內地物業發展業務的墊腳石。

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