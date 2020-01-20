【專家點評】陳汝銘：中教控股上望13.5元

早前公布截至2019年8月31日止年度業績，錄得收入19.55億元(人民幣，下同)，按年增51%；整體毛利率57.4%，同比下滑3.2個百分點，主要受到新學校毛利率較低的影響；公司擁有人應佔純利約5.93億元，同比增長16.2%。

集團2017年12月上市至今完成了7個併購項目，最近一個併購項目以1.34億澳元收購澳洲悉尼國王學院100%股權，成為集團首個海外學校項目。澳洲項目和集團旗下的國內學校有協同效應，包括一些互認學分、國際課程的開設等，相信併購可以優化其學校表現，同時也能提高國內教學質量，幫助提升集團營運效率。

中國民辦高等及職業教育行業增長趨勢穩健，潛力和機會巨大。職業教育是政策重點支持行業，產業升級市場前景廣闊，而民辦高等教育受政策鼓勵，收購擴展成趨勢，建議投資者可在11.2元附近買入，目標13.5元，如失守10元則先行止蝕。

西證(香港)證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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