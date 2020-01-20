【港股開市】中移領飆5%　國壽盈喜漲近2%

港股跟隨外圍升勢，續企29,000點樓上。恒生高開112點或0.39%，29,169點，國企指數亦高開升82點或0.72%，11,502點。主板暫時成交76億港元。

重磅股個別發展，中移動領飆5.7%，見70元，為表現最佳藍籌。中國人壽發盈喜，料去年全年純利將急增4倍，股價高開1.8%。創科實業上周創新高後有回吐，低開近2%至66元。友邦保險逆市跌近1%。滙豐控股及建設銀行亦跌0.4%至0.5%。

大型科網股方面，小米集團再升2.5%，報13.58元，續創逾一年高位。「ATM」中，騰訊升1.5%，報405元，已貢獻大市18點；阿里巴巴升0.2%，見221元；美團點評則逆市偏軟，報111.8元。

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