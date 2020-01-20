【專家點評】陳政深：炒新股圖利要做足功課…

跨年招股的上市潮告一段落，臨近農曆新年，亦見資金有鳴金收兵迹象。觀乎上周上市的新股，很多僅有首天炒作，甚至上市初段亦未見資金護航，不排除部分資金已在過年前埋單計數，待過年後再作部署。

除已上市新股外，投資者亦不妨多做功課，多參閱已入紙申請上市的新股資料。當中本月初提交上市申請的富元控股，亦有留意價值，公司本身從事回收及翻新資訊科技電子產品，業務包括將電子產品「拆骨」，出售貴金屬等元件，據初步上市文件，其2018年市佔率為10.2%，在香港市場排名第三。

表面看來，其業務無甚亮點，但細心想，當電子產品的生命周期愈來愈短，其對原料的需求就會增加；參考上市文件，回收及翻新資訊科技及電子產品行業的市值，從2014年的8.95億元實現連續增長至2018年的9.8億元，預計至2023年，有關市場所產生的收益將增至10.8億元。另此股股東同董事會不乏城中名流，基本因素又並不輸蝕，值得留意其上市進度。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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